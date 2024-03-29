Общество 29 марта 2024, 18:27 «Зачем детям такие деньги». Спасавший людей в «Крокусе» подросток отказался от миллиона Спасавший людей «Крокусе» подросток рассказал, что отказался от миллиона рублей РИА «Новости»

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Александр Журик был одним из сотрудников «Крокуса», которые в день теракта спасали людей, помогая им выбраться из здания. Молодому человеку 16 лет. В интервью «360» подросток признался, что считает очень дорогие подарки или предложения крупных сумм денег за эти поступки немного неправильным. Сам он отказался принять миллион рублей.

«Меня награждали в Государственной думе, но, честно говоря, я считаю, что не заслуживаю этого, мне звонили, предлагали какое-то вознаграждение. Первое, что сказал тому, с кем общался, это было не под запись, я был один, так вот я сказал: „Нет, вы что, не надо, я просто выполнял свою работу“», — поделился Александр.

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По мнению подростка, похвалить ребят, рассказать о том, что они сделали, конечно, стоит. Но заваливать какими-то дорогими подарками — не совсем правильно, уверен он.

«Я просто не понимаю зачем. Нам всем не так уже много лет, куда нам миллион, — пояснил молодой человек. — Да, я, допустим, куплю какие-то вещи, потрачу, может быть, 200 тысяч, но остальные 800 мне куда девать? Зачем детям такие деньги?»

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в здание и начали стрелять по людям в упор, устроили крупный пожар. Пламя охватило почти 13 тысяч квадратных метров, кровля «Крокуса» обрушилась на площади семь тысяч «квадратов».

Во время трагедии настоящими героями оказались самые обычные молодые люди, которые подрабатывали в «Крокусе». Благодаря тому, что подростки внимательно слушали инструктаж на случай ЧП, они не растерялись и смогли спасти сотни человек.