«Забыл летающие машины нарисовать». Мэру Нижневартовска предложили уволиться после презентации с грибами и водопадом

В презентацию по развитию Нижневартовска к 2070 года включили иллюстрацию города с небоскребами в лугах, рядом с которыми растут гигантские грибы. Изображение оказалось стоковым, а сам проект не только высмеяли в Сети, но и сочли устаревшим.

Поиск в Google Lens выдает сразу несколько похожих футуристических картинок. Но одна из них совпадает с показанной на презентации проекта полностью. Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко представил его губернатору ХМАО Наталье Комаровой.

Источник фото: Google Lens

«Картинка для презентации мэра Нижневартовска — просто стоковое изображение. Автора презентации сегодня будут, кажется, бить. И возможно, ногами. Мораль: за подрядчиками нужно проверять примерно все», — заявил Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

Блогер Илья Варламов в беседе с «Газетой.ru» счел подобранную иллюстрацию очень показательной.

«Господин мэр видит будущее Нижневартовска глубоко в прошлом. Вот так Нижневартовск в будущем представляли 100 лет назад», — подчеркнул он, предложив вспомнить о «безумных историях» молодых советских архитекторов, увлекавшихся футуризмом.

Варламов заметил, что Кощенко «забыл еще летающие машины нарисовать, чтобы прямо совсем хорошо было».

«Он предлагает, чтобы через 50 лет было то, что 100 лет назад устарело», — сказал он.

Невероятные эстакады и небоскребы, по словам блогера, Нижневартовску не нужны. Городу необходимо решение проблем с экологией, безопасной средой и суровым климатом. И грибы с водопадами этому явно не помогут.

Мэру Нижневартовска Варламов предложил после такой презентации уйти в отставку. Это поможет городу в 2070 году не выглядеть «так позорно»