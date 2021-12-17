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    17 декабря 2021, 14:01

    Огромные грибы и водопад заметили в проекте развития Нижневартовска

    В Нижневартовске представили проект развития города на 50 лет

    Александра Ломейко

    В Нижневартовске разработали проект развития города на ближайшие 50 лет. Согласно презентации к 2070 году небоскребы будут стоять в лугах, рядом с городской чертой появится водопад и вырастут гигантские грибы.

    Проект мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко представил губернатору Югры Наталье Комаровой, сообщил телеканал N1 во «ВКонтакте».

    Огромные грибы и водопад заметили в проекте развития Нижневартовска | Изображение 1Источник фото: «ВКонтакте»

    В Сети на разработанный проект отреагировали иронично, поинтересовавшись, достроят ли к 2070 году больницу.

    «Вам-то больница зачем нужна? Вспомните наших славных предков, ходите в церковь за лечением и в тайге собирайте травки», — посоветовали в комментариях к публикации.

    Пользователи добавили, что фантазии создателей презентации позавидовали бы известные фантасты.

    «Беляев с Бредбери нервно курят», — написали они.

    В мэрии города «Подъему» пояснили, что не стоит заострять внимание на изображенных на слайде презентации грибы.

    «Данный слайд иллюстрирует тематику доклада, и не является проектом к реализации», — отметили в пресс-службе, назвав гигантских представителей царства живой природы «просто картинкой».