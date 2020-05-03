Заболевший СОVID-19 врач выпал из окна больницы под Воронежем

Врач скорой медицинской помощи выпал из окна Новоусманской районной больницы. Там он проходил лечение после подтверждения коронавируса. Следователи уже проводят проверку.

«По факту получения телесных повреждений мужчины в Новоусманской райбольнице проводится проверка, обстоятельства устанавливаются», — приводит ТАСС слова и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Воронежской области Елены Андрикевич.

По информации телеканала «TV Губерния», речь идет о медике Александре Шулепове. В ночь на 2 мая он выпал из окна своей палаты на втором этаже. Врача лечили после заражения коронавирусом. Источник канала сообщил, что мужчина выжил, сейчас он находится под наблюдением коллег.

Позже в региональном управлении МВД подтвердили данные о падении мужчина из окна больницы. Сотрудники ведомства организовали проверку.

Шулепов вместе с фельдшером Александром Косякиным в апреле записал видеообращение. Он рассказал, что подцепил коронавирус и пожаловался, что его все еще заставляют работать. Затем областной депздрав показал новое видео, где медик объяснял первое обращение эмоциями.

Сейчас в Воронежской области помогают справиться с СОVID-19 565 пациентам. Вылечили уже 117 человек. Всего по России зафиксировано 124 054 случая инфицирования.