Заболеваемость COVID-19 в России пошла на убыль

Россия перешагнула плато заболеваемости COVID-19. Кривая выявленных случаев заражения коронавирусом постепенно пошла вниз. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Всплеск (заболеваемости COVID-19 — прим. ред.) в России уже идет на убыль, и в первую очередь в Москве, регионы как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошла [плато], часть еще нет», — приводит РИА «Новости» слова министра.

Глава Минздрава подчеркнул, что в России ситуация с коронавирусом остается сложной в четырех регионах.

За минувшие сутки российские медики выявили еще 7176 новых случаев COVID-19. Общее число выявленных случаев коронавируса в России перевалило за 600 тысяч и составило 606 881. Всего от COVID-19 выздоровели 368 822 пациента. Умерли с начала пандемии нового вируса 8513 человек.

В начале лета ситуация с новым вирусом в РФ стабилизировалась. В регионах начали отменять меры по борьбе с распространением 2019-nCoV. Люди вышли из режима строгой самоизоляции. В качестве мер предосторожности в России действует масочный режим. Людям нельзя появляться в общественных местах и транспорте без средств индивидуальной защиты.