Число выявленных в России случаев коронавируса перевалило за 600 тысяч

За сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 выросло до 606 881.

По последним данным, от последствий заражения коронавирусом за минувшие 24 часа выздоровели 12 393 человека. Всего российские медики вылечили от COVID-19 368 822 пациентов. Умерли с начала пандемии нового вируса 8513 инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса 11 марта. Вспышка 2019-nCoV произошла в конце декабря 2019 года в китайском мегаполисе Ухань. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. Руководство большинства стран предприняло беспрецедентные меры безопасности. В России жесткие ограничения в связи с пандемией приняли в конце марта.

В начале лета ситуация с новым вирусом в РФ стабилизировалась. В регионах начали отменять меры по борьбе с распространением инфекции.

23 июня, во время обращения к гражданам, президент России Владимир Путин заявил, что сохранить жизни россиян помогли нерабочие дни, о которых объявили своевременно. Российский лидер поблагодарил медиков и волонтеров, которые три месяца находились на передовой борьбы с коронавирусом, рискуя собственным здоровьем.