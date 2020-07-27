За техосмотр без аккредитации теперь могут арестовать

Организация техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков (РСА) теперь наказывается штрафом до 300 тысяч рублей, обязательными работами или арестом. Это должно помочь искоренить продавцов диагностических карт.

Как написала газета «Коммерсант», сегодня вступила в силу поправки к статье 171 УК РФ, в которой в список незаконного предпринимательства добавлена работа операторов ТО без аккредитации в случаях, если «это причинило крупный ущерб» (к примеру, при ДТП) или «сопряжено с извлечением крупного дохода». Для статьи предусмотрено и наказание.

Инициатором поправок стало Минэкономразвития, там уверены, что это поможет бороться с мошенничеством. При этом эксперты заявляют, что закон работать не будет, так как не контролирует деятельность страховых агентов, активно действующих в теневом рынке.

С начала этого года союз уже приостановил действие аттестатов аккредитации у 332 операторов, а у 195 они были окончательно аннулированы.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин высказался насчет повышения цен на техосмотр.