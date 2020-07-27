За техосмотр без аккредитации теперь могут арестовать
Как написала газета «Коммерсант», сегодня вступила в силу поправки к статье 171 УК РФ, в которой в список незаконного предпринимательства добавлена работа операторов ТО без аккредитации в случаях, если «это причинило крупный ущерб» (к примеру, при ДТП) или «сопряжено с извлечением крупного дохода». Для статьи предусмотрено и наказание.
Инициатором поправок стало Минэкономразвития, там уверены, что это поможет бороться с мошенничеством. При этом эксперты заявляют, что закон работать не будет, так как не контролирует деятельность страховых агентов, активно действующих в теневом рынке.
С начала этого года союз уже приостановил действие аттестатов аккредитации у 332 операторов, а у 195 они были окончательно аннулированы.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин высказался насчет повышения цен на техосмотр.