Цены на техосмотр останутся прежними

Диагностику автомобилей лучше вообще отменить, считает он. Техосмотр не решает вопрос безопасности на дорогах, а нужен только для сбора денег.

«Никакого повышения тарифа на техосмотры не будет, потому что толку от них ноль. Это только сбор денег и больше ничего. На безопасность дорожного движения они никак не влияют. Техосмотр вообще надо отменять. Особенно для современных автомобилей, так как они сами себя диагностируют», — заявил Субботин.

По его мнению, диагностика машины на пунктах техосмотра нужна только для формальности. Чтобы они приносили реальную пользу, эти места нужно оснащать серьезной аппаратурой, как в авторизованных сервисах.

Из-за нововведений у операторов техосмотра пока нет клиентов. Однако вскоре все вернется на прошлый уровень, поскольку диагностику пока что отменять не собираются, добавил автоэксперт.

Новые правила прохождения технического осмотра планируют внедрить для поддержки россиян во время пандемии коронавируса. Автомобили младше четырех лет теперь полностью освобождаются от техосмотра. Владельцы машин, которым от четырех до 10 лет, должны проходить техосмотр раз в два года, остальные — ежегодно.

Сокращение частоты прохождения техосмотра позволит водителям значительно сэкономить.