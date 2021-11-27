За сутки в России выявили почти 34 тысячи новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 33 946 новых случаев коронавируса. Умирают ежедневно все еще более 1200 человек.

По данным федерального оперштаба, новые случаи заражения выявили в 85 регионах страны, у 6,7% заболевших не было клинических проявлений болезни. Также за минувшие 24 часа от ковида умерли 1239 пациентов. Выздоровели 36 494 человека.

Больше всего новых случаев заболевания было выявлено в Москве (3430), на втором месте — Санкт-Петербург (1879), за ним следует Московская область (1867).

По информации на сайте стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом препарата от коронавируса прошли 69 468 166 жителей России. Полностью завершили этот процесс 60 795 702 человека. Уровень коллективного иммунитета в стране составил 51,8%.

Подмосковье в лидерах по этому показателю. В регионе он достиг 71,1%. Также высокий уровень коллективного иммунитета показали Москва, Чукотка, Севастополь, Карелия и Тува.