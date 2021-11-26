Подмосковье включили в число лидеров по коллективному иммунитету к ковиду

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к коронавирусу выше 70%. Это Подмосковье, Москва, Чукотка, Севастополь, Карелия и Тува.

По данным на сайте стопкоронавирус.рф, в Московской области вакцинацию первым компонентом прошли 4 381 709 человек, полностью завершили вакцинацию 4 045 220 жителей. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 71,1%.

Голикова обратила внимание, что за минувшую неделю эпидемическая ситуация улучшились в Калмыкии и Горном Алтае. Но есть и регионы, в которых ситуация, наоборот, ухудшилась. Среди них Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Чувашия, Волгоградская, Оренбургская и Сахалинская области, Кубань, Ставрополье и Приморье, сообщило РИА «Новости».

Общий уровень коллективного иммунитета в стране вырос до 51,8%. Оба компонента вакцины от коронавируса получили уже 60 795 702 человека. Первую прививку сделали 69 468 166 граждан.

За минувшие сутки в России выявили 34 690 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 1235 пациентов умерли, еще 36 145 человек выздоровели.