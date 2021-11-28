Третий день подряд в России снижается суточный прирост новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили 33 548 новых случаев коронавируса. Умерли от последствий заражения SARS-CoV-2 1224 человека. Об этом сообщил оперштаб.

Общее число выявленных за все время пандемии случаев COVID-19 в стране достигло 9 570 373. Жертвами болезни стали 272 755 человек. Выздоровели за 24 часа 30 646 зараженных, всего — 8 268 111.

В топе рейтинга регионов — лидеров по ежесуточному приросту заболевания перестановка: на пятое место вышла Воронежская область с показателем 754 заболевших. Она потеснила Нижегородскую область, где за сутки заболели 719 человек. Первые четыре места у Москвы (+3086), Санкт-Петербурга (+2072), Московской области (+2046) и Самарской области (+974).

Эпидемическая ситуация в России начала постепенно налаживаться после резкой вспышки в сентябре. Региональные власти ввели жесткие ковидные меры, которые позволили выровнять обстановку. В середине ноября правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Депутаты планируют рассмотреть предложение кабмина 16 декабря.