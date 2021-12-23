За минувшие сутки в России выявили 25 667 новых случаев заражения коронавирусом. Данные опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

У 7,7% заболевших не было клинических проявлений болезни. Самый большой ежесуточный прирост заразившихся зафиксировали в Москве — 3062 человека.

На втором месте — Санкт-Петербург (2198). В Московской области впервые за три месяца выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса (959). Это минимальный показатель с 23 сентября.

В оперштабе уточнили, что число умерших от ковида возросло за сутки на 1002 человека. Еще 41 645 пациентов полностью выздоровели.

В Московской области с начала пандемии сделали 13 748 364 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В конце ноября в ЮАР была выявлена новая мутация коронавируса. Штамм назвали «омикрон». Ученые предупредили, что он может быть еще более заразным, чем штамм «дельта». Директор научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что российские специалисты создали тест, способный выявлять новую вариацию коронавируса.