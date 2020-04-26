За сутки в Москве умер 31 больной с коронавирусом

Всего в Москве умерли 435 пациентов с коронавирусом.

По данным на утро 26 апреля, в России было 80 949 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (+6361 за прошедшие сутки). От осложнений, вызванных вирусом, скончались 747 человек (+66), выздоровели 6767 пациентов (+517).

Позднее Минобороны России сообщило о вспышке коронавируса в армии и в военных учебных заведениях. По данным ведомства, с марта заразились 874 военнослужащих, четверо находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, в военных вузах выявили 779 случаев COVID-19 у курсантов и преподавателей. Все они переносят болезнь легко, рассказали в министерстве.

Всего в мире зафиксировано 2,954 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли более 205 тысяч человек, 860 тысяч вылечились.