Почти 900 российских военных и около 800 курсантов заразились коронавирусом
Заболевшие проходят лечение:
• в госпиталях Минобороны — 314 человек;
• в изоляторах по месту службы — 175 человек;
• в гражданских больницах — 6 человек;
• изолированы на дому — 379 человек.
Из четырех военных, которые находятся в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Среди всех заболевших 15 военнослужащих находятся в состоянии средней степени тяжести, у остальных симптомы заболевания не проявляются.
Кроме того, в высших военных учебных заведениях выявили 779 случаев заражения коронавирусом у курсантов и преподавателей.
Они проходят лечение:
• в госпиталях Минобороны — 304 человека;
• в изоляторах по месту службы — 354 человека;
• в больницах системы гражданского здравоохранения — 9 человек;
• изолированы на дому — 112 человек.
«Состояние здоровья нормальное, без симптоматических проявлений», — отметили в ведомстве.