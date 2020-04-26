Почти 900 российских военных и около 800 курсантов заразились коронавирусом

Заболевшие проходят лечение:

• в госпиталях Минобороны — 314 человек;

• в изоляторах по месту службы — 175 человек;

• в гражданских больницах — 6 человек;

• изолированы на дому — 379 человек.

Из четырех военных, которые находятся в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Среди всех заболевших 15 военнослужащих находятся в состоянии средней степени тяжести, у остальных симптомы заболевания не проявляются.

Кроме того, в высших военных учебных заведениях выявили 779 случаев заражения коронавирусом у курсантов и преподавателей.

Они проходят лечение:

• в госпиталях Минобороны — 304 человека;

• в изоляторах по месту службы — 354 человека;

• в больницах системы гражданского здравоохранения — 9 человек;

• изолированы на дому — 112 человек.

«Состояние здоровья нормальное, без симптоматических проявлений», — отметили в ведомстве.