    26 апреля 2020, 20:50

    Почти 900 российских военных и около 800 курсантов заразились коронавирусом

    Кирилл Фролов

    Вспышка коронавируса произошла в российской армии. С марта положительные результаты тестов получили 874 военнослужащих, четверо находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минобороны России.
    Почти 900 российских военных и около 800 курсантов заразились коронавирусом

    Заболевшие проходят лечение:

    • в госпиталях Минобороны — 314 человек;

    • в изоляторах по месту службы — 175 человек;

    • в гражданских больницах — 6 человек;

    • изолированы на дому — 379 человек.

    Из четырех военных, которые находятся в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Среди всех заболевших 15 военнослужащих находятся в состоянии средней степени тяжести, у остальных симптомы заболевания не проявляются.

    Кроме того, в высших военных учебных заведениях выявили 779 случаев заражения коронавирусом у курсантов и преподавателей.

    Они проходят лечение:

    • в госпиталях Минобороны — 304 человека;

    • в изоляторах по месту службы — 354 человека;

    • в больницах системы гражданского здравоохранения — 9 человек;

    • изолированы на дому — 112 человек.

    «Состояние здоровья нормальное, без симптоматических проявлений», — отметили в ведомстве.