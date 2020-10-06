За сутки в Москве умер 41 пациент с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В последний раз суточная смертность превышала 40 человек этим летом — 19 июня в городе скончались 48 пациентов.

Всего с начала пандемии в Москве из-за коронавируса умерли 5442 пациента — это четверть всех летальных случаев по стране (21 704).

К утру 6 октября в России было зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев заражения. Активными из них оставались 227 тысяч. За сутки выявили 11,6 тысячи заболевших, умерли 188 пациентов.

Москва, как и весной, лидирует по приросту числа заразившихся и количеству смертей. За минувшие сутки в городе было подтверждено более четырех тысяч диагнозов COVID-19. По смертности от коронавируса помимо Москвы лидируют Санкт-Петербург (3107 случаев с марта), Подмосковье (1376), Дагестан (656), Свердловская область (622), Нижегородская область (592), Красноярский край (562).

Резкий рост числа заражений коронавирусом московские власти связывают с «тотальным несоблюдением масочного режима».