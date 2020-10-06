Власти Москвы назвали причину резкого роста COVID-19

«Несмотря на то, что у нас очень высокие цифры заболеваемости, [имеет место] тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции», — сказала Ракова.

В Москве, добавила она, живут «более 800 тысяч людей с серьезными хроническими заболеваниями». На период пандемии они могут оставаться дома, взяв больничный. Однако этой возможностью воспользовались лишь 2,5 тысячи человек, «все остальные продолжают работать».

Заммэра отметила, что в столице хватает «необходимых резервов медицинских мощностей», но они не бесконечны.

Для больных коронавирусом уже открыли временные инфекционные стационары в выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское». В ближайшее время также могут расконсервировать госпитали в торговом центре «Москва» и на ВДНХ.

Кроме того, больным в Москве бесплатно предоставят препараты на базе фавилавира, напомнила Ракова.