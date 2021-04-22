За год стоимость набора для шашлыка выросла на 25%

Шашлычный набор россиян, в который входят порция шашлыка, шампуры, мангал и розжиг, в апреле стоил почти две тысячи рублей. Это на четверть дороже, чем в прошлом году. На 15% до 304 рублей подорожала порция мясного блюда. При этом число покупок шашлыка выросло в полтора раза.

Об этом сказано в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД», на которое ссылается ТАСС.

«Средний чек затрат на „шашлычный набор“ составляет 1 958 рублей. Это на 25% выше прошлогоднего показателя за тот же период (1 561 рубль)», — сказано в отчете.

За год на 5% до 254 рублей подорожали шампуры, мангалы — на 48% до 977 рублей. Стоимость средств для розжига выросла на 43% до 195 рублей.

В 2020 году продажи шашлычного набора были на третье ниже показателей 2019 года. Поэтому эксперты считают, что можно говорить о восстановлении спроса в сегменте. В 2021 году заметный рост (30-40% по сравнению с предыдущим уикэндом) числа покупок пришелся на вторые выходные апреля (10-11 апреля), когда в Москве и Центральной России потеплело.

В сервисе доставки «Сбермаркет» подсчитали, что самый дорогим шашлыком стал телячий (781 рубль за килограмм). Маринованная говядина стоит 675 рублей за килограмм, свинина — 545 рублей и курятина — 335 рублей.

В среднем пикник для компании из пяти-шести человек (300-500 граммов мяса, напитки и овощной салат) будет стоить 2167 рублей. В эту сумму входят мангал, одноразовая посуда и розжиг.

Диетолог Анна Ивашкевич посоветовала россиянам делать шашлыки из мяса индейки или кролика. При этом есть это блюдо небольшими порциями по 200-300 граммов, чтобы не навредить поджелудочной железе.