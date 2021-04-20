Диетолог посоветовала не налегать на шашлык

Большие порции жареного мяса могут серьезно навредить здоровью. Поэтому за один прием не нужно употреблять больше 200-300 граммов шашлыка, предупредила диетолог Анна Ивашкевич.

Если съесть больше, это может навредить поджелудочной железе и негативно сказаться на самочувствии. Человек почувствует тяжесть, вздутие живота, может возникнуть метеоризм и тошнота, сказала она сайту «Аргументы и факты».

Для шашлыка, по словам врача, лучше использовать мясо индейки или кролика. Последнее особенно подойдет людям, у которых есть проблемы с метаболизмом и лишним весом. Кроличье мясо богато белком, а жира в нем до 15%. Также крольчатина хорошо переваривается.

Для жарки нужно выбирать мясо молодых животных, в котором минимум жировых вкраплений. Шашлык из него будет мягче и лучше усвоится.

Шашлык из свинины, баранины или говядины остается наиболее популярным. Однако из-за большого количества соединительных тканей эти варианты более жесткие. По сбалансированности аминокислот упомянутые виды мяса мало чем отличаются.

Усвояемость пищи зависит не только от качества съеденного продукта, но и от состояния организма. У того, кто регулярно занимается спортом, шашлык переварится быстрее, чем у человека с хроническими заболеваниями. Поэтому стоит прислушаться к себе и не переедать, советует диетолог.