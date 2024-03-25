Общество 25 марта 2024, 15:04 За 2 дня для семей жертв и пострадавших при теракте собрали более 360 млн рублей РКК: более 360 млн рублей собрали для семей жертв и пострадавших при теракте РИА «Новости»

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Для семей пострадавших и погибших при теракте в Crocus City Hall удалось собрать более 360 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. Заявление появилось на сайте организации.

«Всего за двое суток общими усилиями всей страны нам удалось собрать 367 847 147 рублей», — уточнил Савчук.

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Эти средства направят на оказание долгосрочной помощи всем, кто пострадал при теракте 22 марта.

В РКК обратили внимание, что более 220 миллионов рублей перевели физические лица, и это, по оценке организации, беспрецедентный случай для последних лет. Более 140 миллионов поступило от юридических лиц, включая крупный бизнес и ИП.

Средства, которые собираются через «Сбер» на счет Российского Красного Креста, направят на адресную помощь и поддержку в долгосрочном периоде.

Савчук также обратил внимание, что сейчас идет формирование состава специальной комиссии. В нее войдут представители органов власти по соцблоку от Москвы и Подмосковья, общественные деятели, представители пострадавших, а также самого РКК.

Комиссия будет заниматься выработкой и координацией мер поддержки, порядком оказания помощи. Также она будет определять категории благополучателей и направления расходования средств.