Чешского чиновника за бутерброды с буквой Z навестила полиция

Бронислав Кальвода из Чехии остался без работы и попал под следствие из-за бутербродов с буквой Z, рассказала «Комсомольская правда». Чиновнику пришлось оставить пост председателя комиссии в муниципалитете.

Вице-президент партии SPD в Либерецком крае выложил в соцсетях фотографию накрытого стола. Помимо фруктов и спиртного на нем стояли подносы с бутербродами, украшенными буквами Z из брусков сыра. Именно этот декор и смутил его коллег.

Чиновник быстро удалил фотографию, но ей уже заинтересовались в полиции. Правоохранители приехали к нему домой, а позднее делом занялась служба криминальной полиции и следствие Семильского территориального отдела.

На этом гастрономический скандал, переросший в политический, не завершился. В минувший понедельник горсовет Семили отстранил Бронислава Кальводу от должности председателя комиссии по вопросам транспорта и общественного порядка и призвал его покинуть пост муниципального представителя.

«Мы нашли это немного неуместным. Исходя из этого решили сделать то, что должны», — объяснил решение мэр Давид Главач.

На днях стало известно, что в Молдавии на законодательном уровне запретили георгиевскую ленту, обозначения Z и V. За изготовление, распространение и хранение этой атрибутики местным жителям грозят штрафы и общественные работы.