Молдавия запретила георгиевскую ленту, Z и V

Закон о запрете георгиевской ленты в Молдавии принят в окончательном чтении. В знак протеста несогласные депутаты вышли к трибуне с плакатом в поддержку Дня Победы, сообщил Sputnik Молдова.

Шесть членов фракции оппозиционного Блока коммунистов и социалистов во время заседания заблокировали выступление коллеги, развернули плакат с георгиевской лентой и подписями «День Победы — свят» и «Не трогайте символ Победы». Ранее они опротестовали принятие закона в Конституционном суде.

Закон против ношения георгиевской ленты, знаков Z и V был принят парламентским большинством PAS в окончательном чтении. Он вступит в силу после публикации в «Monitorul Oficial».

Жителей страны будут привлекать к ответственности за изготовление, сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование этих атрибутов и символов. Для физлиц предусмотрены штрафы до 490 долларов или общественные работы, должностных — до 980 долларов, юрлиц — до 1630 долларов.

До принятия закона премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объявила, что празднование Дня Победы должно быть скромным из-за «повестки европейской интеграции».