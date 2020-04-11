YouTube удалил интервью главного врача Коммунарки

YouTube удалил интервью Антона Красовского с главврачом больницы Коммунарки Денисом Проценко. По мнению администраторов хостинга, этот ролик нарушил «принципы сообщества».

Об удалении видео сообщил сам Красовский в Telegram-канале. Он приложил скрин сообщения от YouTube.

Источник фото: Telegram-канал Антона Красовского

«Знаете что это? Это было интервью с Денисом Проценко, которое посмотрели больше трех миллионов человек», — написал Красовский в своем канале.

Журналист подчеркнул, что никакого объяснения Google не дал, так что неизвестно, что именно не соответствует правилам. Красовский заявил, что это значит, что реальных правил у Google нет.

RT подаст апелляцию и запросы во все релевантные российские и международные организации по поводу того, что YouTube может просто взять и удалить популярный фильм.

Антон Красовский выпустил на канале RT фильм о врачах, работающих в медицинском центре Коммунарки, где лечат пациентов с коронавирусом. Журналисту дал интервью главврач Денис Проценко, который находился в авангарде лечения и сам подхватил опасный вирус. Сейчас он продолжает работать дистанционно. Коронавирус у Проценко нашли через пару дней после записи интервью.