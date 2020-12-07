YouTube назвал самые популярные видео года в России

Видеохостинг YouTube подвел итоги года и назвал самые популярные ролики в России. На первом месте оказался выпуск шоу «Что было дальше?» с участием журналиста Юрия Дудя и певицы Лолиты. Его посмотрели почти 27,7 миллиона раз.

«Традиционно в списке видео, набравших наибольшее количество просмотров, много развлекательного контента. В этом году юмор как никогда был нужен людям, поэтому совершенно не удивительно, что первое место рейтинга у шоу „Что было дальше?“ с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской», — сообщила компания Google Россия в своем официальном блоге.

Второе место у интервью комика Алексея Щербакова, которое он дал Дудю. Ролик набрал более 21,6 миллиона просмотров. Третье место досталось выпуску «Вечернего Урганта» с участием рэпера Моргенштерна. В первую пятерку вошли ролики каналов Mamix? и A4 (18,4 и 35 миллионов просмотров соответственно).

Среди музыкальных клипов на первом месте оказалось видео Little Big на песню Uno. На втором месте они же с видеорядом к песне Hypnodancer. Третье место занял клип Клавы Коки и NILETTO на композицию «Краш».

Ранее Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских видеоблогеров. На первом месте создатели шоу «Что было дальше?». Они заработали за год на рекламе 3,55 миллиона долларов.