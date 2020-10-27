Fоrbеs назвал самых высокооплачиваемых блогеров России

На втором месте оказался обзорщик гаджетов Валентин Петухов (Wylsacom) с доходом 3,41 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров комик Александр Гудков и его YouTube-канал «Чикен Карри». Творчество принесло Гудкову за год 1,13 миллиона долларов.

В первую пятерку вошли журналист Юрий Дудь и актер Антон Лапенко. Они заработали на интервью и скетчах по 980 тысяч долларов.

Далее идут журналист Алексей Пивоваров, автоблогер Дима Гордей, телеведущая и журналистка Ксения Собчак, исследователь заброшек Дима Масленников и автообзорщик Константин Заруцкий (AcademeG). Они пополнили свой капитал за год суммами 920 тысяч долларов, 850 тысяч долларов, 840 тысяч долларов, 780 тысяч долларов и 660 тысяч долларов соответственно.

Ранее Forbes назвал российских тиктокеров-миллионеров. На первом месте оказался 22-летний Рахим Абрамов из Узбекистана, который перебрался в Москву с 10 тысячами рублей в кармане и разбогател.