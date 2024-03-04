Общество 04 марта 2024, 12:47 YouTube-блогера из Петрозаводска задержали по педофильской статье Автора YouTube-канала «Неформал» задержали после обращения Мизулиной в СК РИА «Новости»

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Владельца YouTube-канала «Неформал» с 1,42 миллиона подписчиков задержали после обращения председателя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Следственный комитет. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Многие нам пишут по поводу блогера „Неформал“, который преследует школьниц в соцсетях и имеет откровенные педофильские наклонности», — отметила Мизулина.

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По ее словам, она обратилась в СК по этому поводу еще в начале февраля.

Против 23-летнего Евгения Егорова из Петрозаводска возбудили уголовное дело за совершение развратных действий. Владельца YouTube и Telegram-канала «Неформал», обвинили в создании и распространении контента с жестокими сценами и демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений.

По версии следствия, Егоров также вступал в переписку с несовершеннолетними, среди которых была, по меньшей мере, одна десятилетняя девочка, и просил их снимать видео сексуального характера.

Задержанному блогеру в соответствии с частью третьей статьи 135 Уголовного кодекса России грозит наказание в виде от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ранее суд в Ярославле арестовал на два месяца 30-летнего треш-стримера, который публиковал в Сети видео с избиением людей.