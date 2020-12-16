X5 Retail Group обнулил торговую наценку на семь продуктов

С 16 декабря в сетях магазина установили нулевую торговую наценку на семь товаров из базовой потребительской корзины. Макаронные изделия, хлеб, черный чай, тушеная говядина, картофель, зерновые хлопья и ультрапастеризованное молоко будут продаваться по той цене, по которой ретейлер закупает у поставщиков. На полках магазинов эти товары помечены специальными ценниками.

Аренду, логистику, коммунальные платежи и зарплату персонала компания Х5 Retail Group покроет за свой счет.

Ранее председатель президиума Ассоциаций компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявил, что соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло подпишут крупнейшие российские ретейлеры, которые входят в их ассоциацию: Х5 Retail Group, «Магнит», «Дикси», «Лента», «Ашан», «О’Кей», «СПАР Миддл Волга» (принадлежат магазины Spar в европейкой части России), «Азбука вкуса», Globus, Billa, Metro, Selgros.