01 июня 2023, 13:30
Wildberries упростил процедуру возврата денег за бракованные товары
Wildberries автоматизировал возврат денег за обратную доставку некачественных товаров
Маркетплейс Wildberries упростил возврат средств клиентам за обратную доставку бракованных товаров, сообщила пресс-служба компании. Теперь деньги будут возвращать в автоматическом режиме.
Клиентам онлайн-магазина рассказали, что им больше не придется обращаться в службу поддержки для оформления возврата денег за обратную доставку некачественных товаров. В случае получения заказа с браком или не той вещи, ее нужно вернуть работнику пункта выдачи или курьеру, указав на выявленные дефекты.
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«После того как вещь поступит на наш склад и подтвердится брак стоимость обратной логистики автоматически вернется на ваш баланс в личном кабинете», — уточнили в Wildberries.
Там добавили, что деньги можно будет либо перевести на банковскую карту, либо потратить на другие товары. В компании пообещали дорабатывать функционал и пожелали клиентам приятных покупок.
В апреле российские маркетплейсы и корпорация МСП договорились вместе установить правила работы на рынке, сообщил RT. В ходе работы стороны также разработают меры поддержки малого предпринимательства в России.
В конце мая в Ленинском округе достроили склад для товаров маркетплейсов. Объект создаст 10 рабочих мест.
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