Недобросовестные продавцы начали сбывать контрафактную продукцию через маркетплейс Wildberries. Об этом сообщил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский, написало РИА «Новости».

«Сегодня Wildberries становится местом сбыта контрафактных товаров», — сообщил он.

Заславский отметил, что министерство получает большое число жалоб как от представителей сообществ, например союза кожевников, так и от потребителей.

По его словам, Минпромторг обладает информацией о фактах сбыта контрафактной обуви через Wildberries, а также реализации БАДов и рецептурных лекарств.

Представители маркетплейса заявили ТАСС, что информация о продаже контрафакта на площадке является недостоверной.

«Wildberries также занят разработкой системы выявления контрафакта на базе Wildberries, что повысит нашу эффективность в этом направлении», — заявили представители онлайн-магазина.

Ранее в продаже на Wildberries появились некоторые товары из покинувшей Россию шведской компании IKEA.