Общество 09 апреля 2024, 18:02 Wildberries обязали устранить нарушения в работе с продавцами Wildberries получила предупреждение ФАС о нарушениях в работе с продавцами РИА «Новости»

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Wildberries изучит предупреждение Федеральной антимонопольной службы России. В компании отметили, что внимательно относятся к замечаниям регулятора, сообщило РИА «Новости».

«Мы и раньше прислушивались к рекомендациям ФАС России в режиме добровольного саморегулирования и выполняли их. <…> Мы строим свою работу на исполнении требовании службы как добросовестный участник рынка», — отметили в Wildberries.

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ФАС выдала предупреждение компании на основании данных о том, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов.

В Wildberries напомнили, что с января она получила статус содоминанта рынка. Руководство начало перестраивать комплаенс-практики, чтобы внутренние процессы соответствовали новому статусу.

Ранее ФАС признала маркетплейс Wildberries одним из лидирующим интернет-магазином. По данным ведомства, Wildberries и Ozon вместе занимают около 80% рынка.