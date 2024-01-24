Общество 24 января 2024, 23:46 «Около 80% рынка». ФАС назвала Wildberries и Ozon доминирующими на рынке ФАС признала маркетплейсы Wildberries и Ozon доминирующими на рынке РИА «Новости»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала маркетплейсы Wildberries и Ozon лидирующими интернет-магазинами на рынке. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский, его слова передало РИА «Новости».

«Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80% рынка», — заявил он.

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Ранее стало известно, что Wildberries запустил кнопку отмена заказа, чтобы защитить покупателей от случайных покупок. Функция появилась на сайте и в мобильном приложении, ее можно найти в разделе «Доставки» после оформления заказа. Покупку возможно отменить в течение часа. На первом этапе операцию разрешили только для покупателей, заказывающих товары по постоплате. В скором времени функцию сделают для всех пользователей.