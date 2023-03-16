Общество 16 марта 2023, 20:57 Wildberries не будет выписывать новые штрафы за подмену дорогих товаров Минцифры: Wildberries не будет выписывать новые штрафы за подмену дорогостоящих товаров РИА «Новости»

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Маркетплейс Wildberries не будет выписывать новые штрафы своим сотрудникам за подмену дорогостоящих товаров. Об этом Минцифры России сообщило в своем Telegram-канале.

«Пока система (контроля по борьбе с подменой дорогостоящего товара — прим. ред.) дорабатывается, компания не будет выписывать новые штрафы», — заявили в министерстве.

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Минцифры поддержало предложение Wildberries по улучшению сервисов арбитража и обратной связи с партнерами площадки. В ведомстве добавили, что следят за ситуацией с маркетплейсом.

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Согласно данным Минцифры, Wildberries борется с подменами дорогостоящих товаров, которые совершают злоумышленники на пунктах выдачи заказов. Однако такая система контроля должна быть прозрачной для партнеров маркетплейса.

Руководство маркетплейса Wildberries ранее отменило штрафы сотрудникам и планирует доработать систему контроля за случаями подмены товаров. При этом в компании отметили, что систему обратной связи с сотрудниками и партнерами улучшат в целях решения проблемных ситуаций. По их прогнозам, скорость обработки жалоб увеличится в несколько раз.