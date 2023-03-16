Общество 16 марта 2023, 13:24 Wildberries улучшил канал обратной связи с предпринимателями и пунктами выдачи заказов РИА «Новости»

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Маркетплейс Wildberries усилил каналы обратной связи с пунктами выдачи и предпринимателями. Об этом сообщила пресс-служба интернет-магазина.

Ежедневно компания рассматривает порядка трех тысяч тикетов по проблемным ситуациям. В результате чего уже сейчас, благодаря механизму обратной связи и диалогу с предпринимателями и пунктами выдачи, отменили свыше 10 000 некорректных штрафов за подмены товаров. В ближайшее время они отразятся на балансах ПВЗ.

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«В ближайшее время будет обновлена система обратной связи с партнерами компании и сотрудниками, благодаря чему скорость обработки тикетов по проблемным ситуациям вырастет в несколько раз», — рассказали в Wildberries.

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Маркетплейс также приостановил новые начисления до доработки новой системы контроля подмен и улучшил сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров.

«Подмена товаров стала крайне чувствительной для продавцов проблемой, которой мы вместе с ними активно занимаемся. В течение нескольких дней усиливаем контроль для предотвращения вероятных мошеннических действий. С другой стороны, временно приостановили механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях», — рассказали в компании.

В Wildberries напомнили, что при внедрении любых новых инструментов регулярно проводят встречи с различными инициативными группами для того, чтобы улучшать свои сервисы. Цель таких встреч в данном случае — наладить более эффективный контроль за подменами товаров.