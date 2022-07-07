Суд пригрозил WhatsApp, Spotify и Snapchat многомиллионным штрафом

Мировой судья Таганского района Москвы рассмотрит протокол в отношении компании WhatsApp (принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) за повторный отказ локализовать данные россиян. Компании грозит штраф до 18 миллионов рублей.

«Поступил административный материал, возбужденный на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

Также зарегистрированы протоколы в отношении музыкального сервиса Spotify и компании Snap, которой принадлежит приложения Snapchat, по статье об отказе локализовать данные россиян. Им грозят штрафы до шести миллионов рублей.

В июне мессенджер представил новое обновление в своем приложении для iOS и Android. Теперь во время групповых звонков пользователи смогут отключать звук участников и отправлять сообщения отдельным людям. Новая функция может быть полезной, если участник забыл отключить звук или у него слишком шумный микрофон.