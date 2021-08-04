Осужденные коррупционеры задолжали государству по штрафам 30,9 миллиарда рублей. Средняя сумма долга составила около пяти миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов России.

По данным службы, на исполнении находится более шести тысяч производств по взысканию долгов по штрафам с осужденных взяточников. С начала года этих производств было 7,5 тысячи на сумму около 33,2 миллиарда рублей. Сейчас средний долг составляет пять миллионов рублей, а три года назад эта сумма была на два миллиона меньше.

В документах ФСПП говорится, что в розыск объявили 583 осужденных взяточника, которые должны более Чтобы погасить задолженность, приставы разыскивают имущество 132 коррупционеров. В первом полугодии сотрудники службы взыскали с тысячи осужденных 337 млн рублей, 29 производств прекратили из-за смерти признанных виновными в коррупции, 76 — из-за замены штрафа другим видом наказания, 25 — из-за освобождения от наказания.

В феврале депутат Саратовской областной думы Станислав Денисенко предложил казнить коррупционеров и конфисковывать их имущество. В пример он привел Китай, где с расхитителями государственных денег расправляются жестко.