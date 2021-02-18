Коррупционеров в России предложили казнить

Депутат Саратовской областной думы Станислав Денисенко предложил казнить коррупционеров и конфисковывать их имущество. В качестве примера он привел Китай, где со взяточниками и расхитителями государственных денег расправляются жестко.

«Только смертная казнь и конфискация имущества! Надо брать за основу серьезные, жесткие меры и наводить порядок в стране. У нас есть пример Китая», — приводит РИА «Новости» слова Денисенко на заседании регионального парламента.

В конце января Центральное телевидение Китая сообщило, что в Поднебесной казнили топ-менеджера госкорпорации Лая Сяомина по обвинению в коррупции. Еще он назначал своих любовниц на высокие должности. По данным CCTV, мужчина незаконными способами присвоил 280 миллионов долларов.

Судья перед вынесением смертного приговора заявил, что это самая крупная сумма взятки в КНР с 1949 года. Сяомина приговорили к высшей мере по обвинению в «крайне негативном воздействии на общество и нанесении большого урона интересам народа».