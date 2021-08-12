Выживший пассажир Ми-8 раскрыл подробности крушения вертолета

Один из восьми выживших после крушения вертолета Ми-8 туристов рассказал, что вертолет снижался в штатном режиме. Его слова опубликовал Telegram-канал Baza.

Пассажир Георгий Кованцев рассказал, что группа должна была приземлиться в промежуточном пункте.

«Никто не сообщал о неполадках, потому что все было штатно. Оборудование работало в полном объеме. Началась посадка сквозь облако тумана. Просто началось плавное снижение на нормальных оборотах двигателя», — объяснил он.

Мужчина уточнил, что снижение закончилось ударом о воду, потом последовал крен на нос. В результате салон затопило за секунду. По его словам, выбраться наружу смогли те, кто находился в хвосте. Под напором воды люди смогли разжать двери. В больницу были оперативно доставлены восемь туристов. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Падение вертолета произошло в четверг на Камчатке. На борту находились 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга и три члена экипажа. Воздушное судно следовало по маршруту поселок Николаевка — озеро Курильское — вулкан Ходутка. Пока точную причину крушения не назвали. Предварительно, в районе аварии была плохая видимость.