Восемь человек, находившиеся в упавшем вертолете, на Камчатке, не найдены

Восемь человек, которые летели на потерпевшим крушение Ми-8, не найдены. Они могли остаться в вертолете. Остальные восемь человек доставлены в Петропавловск-Камчатский в больницу.

«Восемь пострадавших уже доставлены в Петропавловск-Камчатский, остальные восемь пока не найдены. Все пассажиры были застрахованы, вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке. Суммы пока я называть не готов, это не решено. Но помощь точно будет оказана», — сообщил ТАСС коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежал упавший Ми-8, Дмитрий Черных.

В четверг, 12 августа, на Камчатке упал вертолет Ми-8, на борту находились 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Воздушное судно следовало по маршруту поселок Николаевка — озеро Курильское — вулкан Ходутка. Посадку вертолет совершил в озеро, восемь человек смогли выбраться, их доставили в больницу, судьба остальных неизвестна, они могли остаться в вертолете. По информации источника РИА «Новости», вертолет лежит на глубине около ста метров.

Среди основных версий жесткой посадки вертолета указываются отказ двигателя и ошибка пилотирования.