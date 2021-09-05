Вывезенная из Махачкалы Халимат Тарамова записала обращение с просьбой оставить ее в покое

Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев опубликовал видеообращение Халимат Тарамовой, которую летом увезли из квартиры кризисного центра в Махачкале. Тарамова заявила, что она в полном порядке, и попросила не распространять про нее слухи.

«Я вынуждена снять ролик в связи с тем, что люди распространяют ложные слухи, что меня убили, меня держат в подвале, меня притесняют. Хочу довести до вашего сведения, что я в порядке, меня не убили», — сказала Тарамова.

Девушка говорит, что в настоящее время находится среди родных, и просит оставить ее семью в покое.

В начале августа в Сети появилась информацию о том, что Тарамова снова попыталась уехать из Чечни в Дагестан, но ее остановили на границе.

Дудаев в описании к видеообращению девушки отметил, что Тарамову некоторые СМИ не раз объявляли «мертвой-похищенной-убитой-ужас-что-происходит-спасите». По его мнению, провокаторы высосали из пальца историю с похищением, чтобы обвинить чеченскую семью в том, что они заботятся о своей дочери и не дают ее использовать.

«Это далеко не первый случай, когда в Грозном буквально „оживают“ люди, „похороненные“ всякими фантазерами и откровенно больными на голову людьми, хайпующими на ком и на чем угодно», — говорится в сообщении в аккаунте министра.

В июне власти Чечни уже заявляли, что Тарамову пытались похитить провокаторы, которые работают в интересах западных стран, но эту попытку удалось пресечь.