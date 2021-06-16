Стало известно о состоянии вывезенной из Махачкалы чеченки

Вывезенная из Махачкалы чеченская девушка жива, здорова и находится дома с родными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Вчера мы связались с прокуратурой Чеченской республики, с аппаратом главы Чеченской Республики, выяснили, что девушка жива, здорова, находится дома с родными», — процитировало РИА «Новости» ее слова.

На прошлой неделе правозащитница Светлана Анохина заявила, что в кризисную квартиру группы «Марем» в Махачкале приехали правоохранители из Чечни и Дагестана. Среди прочих женщин в помещении находилась Халимат Тарамова, которая ранее сообщила, что покинула Чечню из-за побоев и угроз. С таким отношением девушка столкнулась из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

Власти Чечни заявили, что Тарамову пытались похитить провокаторы, которые работают в интереса западных стран, но эту попытку удалось пресечь. Недавно девушка заявила, что не помнит, как попала в Дагестан. При этом она добавила, что сейчас находится в кругу семьи, где никто не оказывает на нее давления.