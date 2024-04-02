Общество 02 апреля 2024, 14:48 Выступающего в школах самарского чиновника-гея потребовали оградить от детей Хинштейн рассказал о гей-свадьбе выступающего в школах самарского чиновника Freepik

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в прокуратуру с требованием защитить детей от сотрудника самарского Агентства по реализации молодежной политики Дениса Леонтовича, нередко выступающего перед школьниками. Появились скандальные фото с гей*-свадьбы этого чиновника, написал парламентарий в Telegram-канале.

Хинштейн пояснил, что «сторонник однополой любви» активно выступает перед школьниками, читает лекции советникам директоров школ и даже пользуется поддержкой местных властей.

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«Уже направил обращения в прокуратуру, губернатору, главе города с требованием разобраться в ситуации и защитить детей от подобных наставников», — информировал депутат.

Он добавил, что также сообщил обо всем министру просвещения России Сергею Кравцову и руководству Росмолодежи.

По словам Александра Хинштейна, это даже не первый случай, когда гей*-пропагандисты занимаются воспитанием самарских детей. Недавно родители учащихся одной из школ рассказали ему, что советник директора по воспитанию, учитель русского языка и литературы тоже «исповедует ЛГБТ*-ценности».

Ранее в Оренбурге арестовали владельца ЛГБТ*-клуба.

*Запрещенное в России экстремистское движение