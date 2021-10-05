«Выставляют убийцей»: сестра подозреваемого в расчленении пенсионера в Ногинске заявила, что он не виновен

Сестра задержанного по подозрению в убийстве бывшего тренера айкидо Татьяна рассказала свою версию событий расчленения в Ногинске. Она сообщила «360», что ее брат не виновен, а настоящих преступников полиция искать не собирается.

«Владислав никем не приходился убитому. Это были просто друзья. Он снимал комнату у него и жил. Они очень ладили и мирно жили. Но к Валентину приезжал его двоюродный брат Евгений, который вышел из тюрьмы. Он стал приходить к Валентину — хозяину дома», — рассказала женщина.

По ее словам, Евгений вместе с криминальными приятелями требовал, чтобы Валентин переписал на него дом. Он мотивировал тем, что 50-летний Валентин находится в преклонном возрасте. Они прессовали мужчину, пока Владислав был на работе.

Как-то Владислав пришел к сестре с двумя огромными гематомами. Он плохо помнил, еле сидел и говорил. Сказал только, что помнит, как его ударил сзади по голове, а после он очнулся в лесу. Татьяна хотела переодеть брата и заняться его лечением, но он попросил вернуться к Валентину. Они поехали в дом вместе.

Когда они открыли дверь, из дома вышла большая собака, а на пороге лежало тело без головы. Брату стало плохо, он начал плакать. Потом они вызвали полицию, брата скрутили, а потом обвинили.

«Мой брат потерпевший, а не убийца. Напали на него и на тех напали. А где убийца, неизвестно. Брата задержали и выставляют как убийцу. Говорят, что он во всем сознался. Мне так следователь сказал, когда его уводил. Но брат обернулся и сказал: „Запомни, я никогда никого не убивал“», — рассказала собеседница «360».

Она также рассказала, что брат показал на полицейских и сказал, что они могут заставить взять вину на себя и я взял.

«Он болен сейчас, находится в прострации после сотрясения. У него провалы в памяти. Он родных не помнит, даты. Даже не помнит, где он в этом доме жил», — отметила Татьяна.

Несмотря на заявления правоохранительных органов, родственница утверждает, что ее брат не виновен. Женщина также подчеркнула, что Владислав никогда не конфликтовал и никого не обижал, а тренером по айкидо он был 11 лет назад.

Расчлененный труп нашли в доме на улице Пугачева, 67. По последним данным от СК, полиция задержала по подозрению в убийстве, который дал признательные показания. В Следственном комитете уточнили, что подозреваемый является двоюродным братом убитого. Расследование дела продолжается.