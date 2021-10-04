Источник «360»: обезглавленное тело пенсионера обнаружили в Ногинске

Обезглавленное тело нашли в одном из домов Ногинска. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Позже СК подтвердил эту информацию.

Речь идет о доме № 67 на улице Пугачева. Там погибший жил вместе со своим братом и и знакомым. Последнего полиция задержала по подозрению в убийстве. Он уже дал признательные показания. В Следственном комитете уточнили, что подозреваемый является двоюродным братом убитого.

Телеканал РЕН ТВ уточнил, что у убитого 1976 года рождения были отрезаны голова и руки. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.

По данным следствия, вечером 3 октября между подозреваемым и его двоюродным братом произошел конфликт, причиной стали неприязненные отношений. Во время ссоры подозреваемый мечом нанес родственнику ранения, пострадавший скончался на месте.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, забрали для расследования важные предметы. В скором времени пройдет судебно-медицинская экспертиза.

Следствие будет просить суд отправить подозреваемого под стражу. Расследование дела продолжается.