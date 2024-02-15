Общество 15 февраля 2024, 17:45 Выставку в честь 225-летия Пушкина откроют в Москве Государственный музей Пушкина откроет выставку к 225-летию со дня рождения поэта РИА «Новости»

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Выставку «Пушкин. 225», посвященную 225-летию со дня рождения великого поэта, откроют в Государственном музее Пушкина 20 февраля. Об этом рассказал директор учреждения Евгений Богатырев во время пресс-конференции, сообщило АГН «Москва».

По его словам, экспозиция готова на 70–80%. Ее покажут почти во всех выставочных помещениях Государственного музея Пушкина на улице Пречистенка.

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Гости увидят 1730 экспонатов из 44 музейных и архивных собраний, среди которых — подлинные рукописные листы, автографы Александра Пушкина, стихотворение «Полководец». Материалами с музеем поделились их хранители и держатели.

«Этими материалами с нами поделились главные хранители и держатели. Это, конечно, и Всероссийский музей Пушкина в Петербурге, и нельзя не поблагодарить Музеи Кремля, которые представляют для нас венцы, которыми венчался Александр Сергеевич с Натальей Николаевной в церкви Большого Вознесения», — уточнил директор музея.

Кроме того, мемориальную квартиру Пушкина в Москве отреставрируют к 6 июня.