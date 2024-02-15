15 февраля 2024, 15:15
Мемориальную квартиру Пушкина в Москве отреставрируют к 6 июня
Квартиру Пушкина на Арбате в Москве отреставрируют ко дню рождения поэта 6 июня
Реставрация мемориальной квартиры Александра Пушкина на Арбате завершится ко дню рождения великого поэта — 6 июня. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы Юлия Логинова.
Работы начались в прошлом сентябре. В здании, построенном в 1767 году, обновят инженерные системы, фасады и интерьеры, а также установят гидроизоляцию.
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«Здание проходило реставрацию в 70–80-е годы прошлого столетия, ему вернули исторический облик, но с того времени многие системы устарели и сейчас требуют переоснащения», — отметила Логинова.
Специалисты разрабатывали проект реставрации в течение последних двух лет.
Несколько дней назад ФКР Москвы завершил капремонт дома архитектора Мордвинова в районе Хамовники. Сотрудники ведомства отреставрировали фасады, включая арки и входные группы с порталами.
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