Общество 15 февраля 2024, 18:11 Выставку «Россия» на ВДНХ продлят до 8 июля Путин поручил продлить выставку-форум «Россия» на ВДНХ до 8 июля РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин распорядился продлить международную выставку-форум «Россия», расположенную на ВДНХ в Москве, до 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Правительству совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить продление до 8 июля 2024 года включительно срока проведения Международной выставки-форума „Россия“, предусмотрев необходимое финансирование и информационное сопровождение», — указали в поручении.

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Ответственными за исполнение назначили премьер-министра Михаила Мишустина и руководителя администрации президента Антона Вайно.

Торжественное открытие выставки-форума «Россия» состоялось в ноябре 2023 года. Ее планировали провести до 12 апреля 2024 года. По результатам исследования ВШЭ и ЭИСИ, выставка-форум «Россия» понравилась 90% посетителей.