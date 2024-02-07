Общество 07 февраля 2024, 18:28 Посетители высоко оценили выставку «Россия» на ВДНХ ВШЭ и ЭИСИ: выставка «Россия» на ВДНХ получила высокие оценки от 90% посетителей РИА «Новости»

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Международная выставка-форум «Россия» понравилась 90% посетителей. Об этом стало известно из результатов исследования ВШЭ и ЭИСИ.

Исследование показало улучшение восприятия выставки со временем. В первые выставочные недели 85% отзывов ставили мероприятию от «8» до «10» баллов. Через два месяца эта цифра возросла до 90% и достигла 91% по итогам третьего месяца. Отношение посетителей к качеству событий также повысилось: с начальных 87% до 90% через три месяца.

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Значительное количество участников анкетирования — 98% — ощутили чувство гордости за страну благодаря демонстрируемым на выставке объектам. Еще 95% ответивших признали, что достижения, представленные на экспозиции, вдохновляют их и внушают уверенность в будущем.

Образовательный эффект выставки тоже оказался высоким, 96% респондентов сообщили, что получили после посещения новые знания, а 94% отметили, что расширили свои знания об успехах России, культуре ее народов и о возможностях путешествий по стране.

Девять из десяти опрошенных готовы рекомендовать выставку «Россия» для посещения знакомым и друзьям. Общее число респондентов превысило 6,5 тысячи человек.

Новую серию мероприятий на выставке «Россия» посвятят московскому транспорту. Она состоится пройдет с 13 по 25 февраля.