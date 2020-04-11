    11 апреля 2020, 20:27

    Выставку о блокадном Ленинграде откроют на Пискаревском кладбище

    Кирилл Фролов

    На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге откроют филиал музея «Ленрезерв» с выставкой о блокаде. Торжественное открытие пройдет 9 мая, церемонию могут провести в режиме онлайн, без посетителей, сообщил «Петербургскому дневнику» создатель музея Анатолий Бернштейн.
    Выставку о блокадном Ленинграде откроют на Пискаревском кладбище

    Это будет рассказ о жизни города в блокаде, основных моментах. Постараемся показать предприятия, которые работали в эти дни, города, куда эвакуировали жителей.

    Анатолий Бернштейнсоздатель музея «Ленрезерв»

    Отдельно музей расскажет об Ольге Берггольц и других дикторах ленинградского радио, работавших в войну. Часть экспозиции посвятили мемориальному кладбищу.

    По словам Бернштейна, сейчас в здании завершается ремонт, «рабочие трудятся в три смены круглосуточно».

    «Ленрезерв» — это частный музей, в основе экспозиции которого «коллекция автомобилей, военной техники, материального и духовного наследия времен Второй мировой войны». Организация выкупила павильон у Пискаревского кладбища по просьбе губернатора Петербурга Александра Беглова. Изначально в павильоне планировали открыть ресторан восточной кухни.