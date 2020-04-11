Выставку о блокадном Ленинграде откроют на Пискаревском кладбище

Это будет рассказ о жизни города в блокаде, основных моментах. Постараемся показать предприятия, которые работали в эти дни, города, куда эвакуировали жителей. Анатолий Бернштейн создатель музея «Ленрезерв»

Отдельно музей расскажет об Ольге Берггольц и других дикторах ленинградского радио, работавших в войну. Часть экспозиции посвятили мемориальному кладбищу.

По словам Бернштейна, сейчас в здании завершается ремонт, «рабочие трудятся в три смены круглосуточно».

«Ленрезерв» — это частный музей, в основе экспозиции которого «коллекция автомобилей, военной техники, материального и духовного наследия времен Второй мировой войны». Организация выкупила павильон у Пискаревского кладбища по просьбе губернатора Петербурга Александра Беглова. Изначально в павильоне планировали открыть ресторан восточной кухни.