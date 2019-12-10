Ресторан у Пискаревского кладбища в Петербурге сменит выставка о блокадном Ленинграде

Ранее жители Санкт-Петербурга пожаловались губернатору Александру Беглову на появление ресторана в павильоне напротив Пискаревского мемориального кладбища. Ранее здесь располагался цветочный магазин.

Губернатор попросил помощи социально ответственных бизнесменов. Создатель выставочного комплекса «Ленрезерв» Анатолий Бернштейн откликнулся на просьбу.

Договор с владельцем павильона подписали 10 декабря. Пятилетнюю аренду с ресторатором расторгли, стороны получили необходимые компенсации.

Сообщается, что ресторан прекратил свою работу. Регистрация всех документов займет неделю. Позже на площади 250 квадратных метров оборудуют экспозицию на тему блокадного Ленинграда.