Общество 01 января 2024, 19:58 Более 120 тысяч человек встречали Новый год на выставке «Россия» Новый год на выставке «Россия» на ВДНХ праздновали более 120 тысяч человек РИА «Новости»

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Новогодние мероприятия на международной выставке-форуме «Россия» посетили более 120 тысяч человек со всей страны. Об этом сообщили в Telegram-канале выставки.

«Для них куранты били 11 раз — по количеству часовых поясов нашей огромной страны. Гостями выставки стали жители всех 89 регионов, в том числе участники спецоперации и их семьи», — указали в публикации.

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Программу встречи Нового года на форуме разработали специально для семей. Возле главной уличной сцены прошло шествие Дедов Морозов. В павильоне Е «Мир цифры» состоялся новогодний утренник, а в «Ново-Простоквашино» запустили серию мастер-классов по выпеканию рождественского хлеба.

Гости мероприятия побывали в павильонах, где ознакомились с достижениями регионов. За первые два месяца работы число посетителей выставки «Россия» превысило 3,5 миллиона человек, писал RT.

Во время новогодних каникул в Москве на ВДНХ посетителей ждут на разных выставках. Некоторые семейные экспозиции будут работать бесплатно.