01 января 2024, 19:58
Более 120 тысяч человек встречали Новый год на выставке «Россия»
Новый год на выставке «Россия» на ВДНХ праздновали более 120 тысяч человек
Новогодние мероприятия на международной выставке-форуме «Россия» посетили более 120 тысяч человек со всей страны. Об этом сообщили в Telegram-канале выставки.
«Для них куранты били 11 раз — по количеству часовых поясов нашей огромной страны. Гостями выставки стали жители всех 89 регионов, в том числе участники спецоперации и их семьи», — указали в публикации.
Реклама
Программу встречи Нового года на форуме разработали специально для семей. Возле главной уличной сцены прошло шествие Дедов Морозов. В павильоне Е «Мир цифры» состоялся новогодний утренник, а в «Ново-Простоквашино» запустили серию мастер-классов по выпеканию рождественского хлеба.
Гости мероприятия побывали в павильонах, где ознакомились с достижениями регионов. За первые два месяца работы число посетителей выставки «Россия» превысило 3,5 миллиона человек, писал RT.
Во время новогодних каникул в Москве на ВДНХ посетителей ждут на разных выставках. Некоторые семейные экспозиции будут работать бесплатно.
Москва 2023
Выставка-форум «Россия»
Реклама
Реклама