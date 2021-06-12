Высокопоставленного чиновника из Минобрнауки задержали по делу о мошенничестве

Силовики задержали заместителя директора департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина по делу о мошенничестве. В ведомстве уверили, что это связано с его бывшей работой.

«Задержание произведено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по предыдущему месту работы и не связано с профессиональной деятельностью в Минобрнауки России», — рассказали РИА «Новости» в министерстве. В Хорошевском суде Москвы сообщили об обращении следователей с ходатайством об аресте чиновника по статье о мошенничестве при получении выплат.

Максимальное наказание за преступление, которое инкриминируют Коровину, — до 10 лет лишения свободы.

На этой неделе Хамовнический суд столицы отправил в следственный изолятор на два месяца начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Его обвиняют в получении взятки. Ранее источник ТАСС сообщил, что Шерстобитова поймали в центре Москвы при получении 150 тысяч рублей за изменения в акте ревизионной проверки одного из вузов.